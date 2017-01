Mulher é presa por torturar filho de 8 anos em Santa Bárbara

Uma atendente de 29 anos foi autuada em flagrante na tarde desta quinta-feira (26), em Santa Bárbara d´Oeste, pelos crimes de tortura e abandono de incapaz. A vítima das agressões é o próprio filho da mulher, uma criança de apenas 8 anos.

Por volta das 6h, um segurança de 33 anos, acompanhando do menino, foi até o plantão policial do município e disse que era tio por consideração do garoto, que estava com marcas de agressão no rosto e no corpo. O segurança relatou que o menino tinha acabado de ser espancado pela própria mãe, a atendente de 29 anos. A agressão aconteceu na casa da família, no bairro Jardim Batagin.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso após agredir a mulher com socos

Foto: Leon Botão / O Liberal

Para a Polícia Civil, a criança contou que há vários anos sofre diversos abusos e castigos físicos, praticados por sua mãe. O menino relatou ainda que era privado de se alimentar e, que quando sua mãe o deixava sozinho em casa, ele saia escondido e seguia para a residência de um amigo, onde se alimentava. O garoto também afirmou que tem uma irmã, que não mora mais com ele, que leva comida escondida para ele, quando a mãe saí para trabalhar.

Após a vítima narrar as agressões, a autoridade policial determinou a prisão da mulher, que foi localizada no trabalho. Com o apoio da Guarda Municipal, ela foi levada ao plantão policial. Entretanto, ao perceber a presença da mãe, a criança entrou em desespero e se recusou a deixar a sala onde estava. A atendente foi autuada em flagrante por tortura e abandono de incapaz e conduzida para a Cadeia Pública de Monte Mor. O caso é investigado pela delegada da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), Olívia dos Santos Fonseca.

Conduta

Para não favorecer prejulgamentos e evitar danos aos envolvidos, o Grupo Liberal não revela o nome dos envolvidos, por se tratar de um menor de idade. A equipe de reportagem do LIBERAL continuará acompanhando os desdobramentos do caso, que será investigado pela Polícia Civil e apreciado pela Justiça, e tornará público o apontamento de inocentes e culpados, de acordo com a legislação brasileira vigente.

LEIA TAMBÉM: Mulher reage a assalto e bandido tenta estuprá-la