Mulher é detida após ser flagrada com 1.320 maços de cigarros

Uma mulher de 37 anos foi detida nesta terça-feira (5), em Santa Bárbara d’Oeste, após ser flagrada com 1.320 maços de cigarros contrabandeados. Ela pagou R$ 1 mil de fiança e vai responder ao crime de descaminho em liberdade. Foto: Divulgação/Polícia Civil

A suspeita, moradora do Jardim Mollon, foi abordada por policiais civis quando seguia de carro, um Escort, pela Avenida de Cillo, no Centro. Em buscas realizadas no porta mala do veículo, os policiais encontraram os maços de cigarros provenientes do Paraguai.

A mulher alegou ter comprado a mercadoria de uma pessoa desconhecida, em Santa Bárbara, para revender. Ela foi detida e apresentada no 1ºDP (Distrito Policial). O delegado Gelson Aparecido de Oliveira Barreto arbitrou fiança de R$ 1 mil. A suspeita pagou o valor e foi liberada.