Mulher capota carro na SP-304, em Santa Bárbara

Segundo o estudante de educação física Victor Taker, de 22 anos, o primeiro a tentar ajudar a vítima, às 9h20 a mulher seguia em seu Fiat Palio no sentido Piracicaba da rodovia, quando perdeu o controle do carro, caiu em um barranco e capotou ao lado de um viaduto que liga os bairros Jardim Mariana e Jardim Santa Inês.

Um capotamento de veículo deixou uma mulher com ferimentos leves na manhã deste sábado (9), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no quilômetro 136, em trecho pertencente a Santa Bárbara d’Oeste. Foto: Victor Taker / Divulgação

Apesar do acidente e dos danos ao veículo, como ele caiu em um barranco, não houve qualquer interferência no trânsito da rodovia. Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) trabalhavam na retirada do automóvel na manhã deste sábado.