Mulher apanha do marido ao pedir para pintar casa

Uma mulher de 22 anos foi agredida com tapas e chutes pelo marido ao pedir que ele pintasse o lado de fora da residência. O crime aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima foi socorrida pelo pai e passou por atendimento médico no Pronto Socorro Edson Mano.

A balconista G.M.S. procurou a delegacia do município e contou aos policiais civis que por volta das 17 horas, estava em casa, na Rua Campo Grande, ajudando o marido, o desempregado T.L.A., de 23 anos, a pintar as paredes do imóvel. A vítima disse ter sugerido ao companheiro que pintasse o lado de fora da residência, uma vez que ela estava de folga do trabalho e poderia ajudá-lo.

O marido, inicialmente, disse que pintaria a parte externa do imóvel em outro dia. No entanto, depois que o irmão dele, que estava na residência, foi embora, o desempregado iniciou uma discussão com a balconista e a agrediu com tapas e chutes. Foto: Arquivo / O Liberal

Durante a briga, o pai da vítima chegou na casa da filha e o autor pegou o carro dela e saiu sem informar para onde iria. A balconista foi socorrida pelo pai ao Pronto Socorro Edson Mano e depois procurou a delegacia para registro da ocorrência.

No Plantão Policial, ela foi informada pelos policiais sobre seus direitos, bem como a solicitação de medidas protetivas, porém, decidiu apenas pelo registro do crime.

Em dez dias, esse é o terceiro caso de violência doméstica em Santa Bárbara d’Oeste. No último dia 14, um homem de 28 anos foi preso em flagrante, após agredir a mulher grávida. A vítima, de 30 anos, chegou a desmaiar depois de bater a cabeça em uma parede. O crime aconteceu no Parque do Lago.

Três dias antes, um homem de 40 anos acabou na cadeia depois de agredir a mulher, de 27 anos, com uma colher de pedreiro na cabeça. O caso aconteceu no Jardim das Laranjeiras. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Afonso Ramos, onde permaneceu internada.