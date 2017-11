Motorista é assaltado por casal e perde R$ 600 em Santa Bárbara

Um motorista de 37 anos foi assaltado por um casal na noite desta sexta-feira (17), em Santa Bárbara d’Oeste. Os criminosos fugiram com o carro da vítima e com a carteira, que levava R$ 600 recebidos de vale. A carteira foi encontrada por um morador, na manhã deste sábado, dentro de uma lixeira. Já o veículo, um Uno modelo 1988, foi localizado, abandonado, próximo do endereço do assalto, no bairro Cidade Nova. Foto: Reprodução Google Maps

De acordo com o motorista, por volta das 23 horas, ele estava parado no semáforo do cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida da Indústria, no Cidade Nova, quando foi surpreendido pelos criminosos. O homem se aproximou do veículo, apontou um revólver calibre 38 e anunciou o assalto. Ele mandou a vítima passar para o banco do passageiro e assumiu a direção. A mulher ficou no banco de trás.

“Ele [bandido] andou umas duas quadras e mandou eu descer. Xingou e me deu duas coronhadas na cabeça”, declarou o motorista. Na manhã deste sábado, um morador do Cidade Nova encontrou a carteira da vítima dentro de uma lixeira na Rua Curtiba.