Motorista de ônibus reage a assalto e rende criminoso

Um rapaz de 23 anos foi preso após tentar assaltar um ônibus na noite desta segunda-feira (31), em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo, de 41 anos, reagiu ao crime e rendeu o criminoso. Ninguém ficou ferido. Foto: Arquivo/O Liberal

A tentativa de roubo aconteceu por volta das 21h30, na Avenida Augusto Scomparim, em um coletivo que fazia a linha Jardim Europa/Cidade Nova. Segundo o motorista, o suspeito entrou no ônibus no ponto do Parque Zabani e, pouco tempo depois mostrou uma faca, mandou ele parar o veículo e entregar o dinheiro.

LEIA TAMBÉM: Mulher mantida em cárcere privado foge com filho e denuncia companheiro

O motorista disse que não podia parar o coletivo. O criminoso, então, tentou pular a catraca e falou que “pegaria” um passageiro. Diante da ameaça do bandido, o motorista parou o ônibus. O indiciado “partiu” para cima dele com a faca em uma das mãos e mandou entregar o dinheiro.