Motorista fica seis horas refém de assaltantes

Um caminhão carregado de leite em pó foi roubado e o motorista sequestrado na manhã desta quinta-feira, na Rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 158, em Araras. O caminhoneiro, de 69 anos, ficou seis horas refém dos assaltantes dentro de um canavial, às margens da SP-306 (Rodovia Luis Ometto), que dá acesso à cidade de Capivari. Depois de liberado e com a ajuda de moradores, ele conseguiu chegar no 1º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste, onde registrou o crime. Foto: Reprodução

O motorista disse que seguia destino a São Bernardo do Campo quando, por volta das 8h45, um veículo Cruze de cor prata emparelhou junto ao caminhão e sob ameaça de uma arma de cano longo, criminosos mandaram ele estacionar a carreta. Os bandidos fizeram com que a vítima descesse do veículo de cabeça baixa e o colocaram no carro junto com três assaltantes. Um quarto integrante da quadrilha levou o caminhão com a carga.

O motorista foi obrigado a deitar no assoalho do automóvel e levado para um canavial próximo a entrada de Capivari, onde ficou na mira de uma arma de cano longo por seis horas. Depois de liberada, a vítima pediu ajuda e conseguiu chegar no 1ºDP de Santa Bárbara, por volta das 16 horas desta quinta-feira.