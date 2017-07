Motorista com sinais de embriaguez bate carro em árvore

Uma mulher com sinais de embriaguez bateu o carro, um Astra, contra uma árvore, às margens da SP-135 (Rodovia Margarida da Graça Martins), que liga Santa Bárbara d’Oeste a Piracicaba, na noite deste domingo (23). Ela e a passageira, uma costureira de 28 anos, foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Edson Mano. O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio do município. Foto: Reprodução

O acidente aconteceu por volta das 22h40. A motorista, uma auxiliar de serviços gerais de 48 anos, disse que seguia sentido bairro Cruzeiro do Sul e, em determinado momento, as luzes indicadoras do painel acenderam e as rodas travaram, fazendo com que ela perdesse o controle, invadisse o acostamento no sentido contrário e batesse contra uma árvore.

A auxiliar concordou em realizar o teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. O caso foi registrado na delegacia do município como embriaguez ao volante e será investigado pelo 1ºDP (Distrito Policial).