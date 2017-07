Prefeitura é condenada a pagar indenização por falha em atendimento

O juiz Luis Maurício Sodré de Oliveira, da 3ª Vara Cível de Santa Bárbara d’Oeste, condenou a prefeitura ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 250 mil à viúva de Donizete Ribeiro, que morreu de dengue em 2010, após, na análise da Justiça, não receber o atendimento adequado no pronto-socorro Afonso Ramos. Ainda cabe recurso da decisão judicial. O Executivo informou que ainda não foi notificado da condenação, e que irá analisar a sentença para tomar as medidas cabíveis.

De acordo com informações da ação, em 23 de março de 2010, Donizete deu entrada no Afonso Ramos com quadro de febre, diarreia e vômito. Ele recebeu alguns medicamentos e foi liberado, sem a realização de exame algum, conforme a denúncia. A vítima chegou a procurar a unidade médica mais duas vezes, sendo liberado novamente com diagnóstico de virose.

Na terceira ida ao local, Donizete foi encaminhado para exames, mas acabou morrendo no dia 25 de março em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Segundo a ação, na época, havia um surto de dengue na região, e acabou ficando constatado em exame que a vítima de fato estava com a doença. A prefeitura, na ação, contestou e afirmou que não houve erro médico, e que a morte do paciente foi em decorrência de surto de dengue na região.