S. Bárbara

Morador na região central de Santa Bárbara, Nelson Luís de Santana, de 45 anos, morreu na noite desta terça-feira (20) após ficar três dias internados no Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré. Na noite do último sábado (17), ele se envolveu em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua da Agricultura com a Avenida Santa Bárbara, no limite entre Santa Bárbara e Americana, e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, E.S.R., de 25 anos e que mora em Americana, contou aos policiais que atenderam ao chamado que seguia com sua moto pela Rua da Agricultura e iria acessar a Avenida Iacanga. Nesse momento, ainda de acordo com a versão de E., Santana – que trafegava pela Avenida Santa Bárbara, no sentido Americana, não teria respeitado o sinal vermelho e provocado a colisão. A vítima fatal deixa um filho e seu corpo será sepultado nesta quinta-feira (22) em Lucélia (SP).

