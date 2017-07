Morre presidente da APAE de Santa Bárbara

Foto: Divulgação - Prefeitura de SB

O comerciante e presidente da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, Antonio Luis Bettini, morreu na tarde desta sexta-feira, por volta das 13h, no Hospital São Lucas, em Americana. Ele será velado a partir das 19h30 no Velório Berto Lyra, até as 15h deste sábado, quando segue para o crematório de Campinas.

Empresário no ramo de padarias, Bettini dedicou grande parte de sua vida às atividades da Apae, sendo membro da diretoria há mais de 30 anos. Ele era casado com Lazara Bettini e deixa as filhas Camila e Vanessa e o filho Luis Gustavo. O comerciante foi vítima de uma complicação durante uma cirurgia, segundo informações da Apae.

A coordenadora geral da entidade, Lídia Bigoto Gonçalves de Oliveira, relatou que a perda de Bettini foi repentina e deixou todos em choque. De acordo com ela, o presidente sempre se empenhou ao máximo para melhorar as condições da Apae barbarense, e era muito respeitado entre o círculo de entidades.