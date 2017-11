Morre o vereador barbarense Antonio da Loja

Aos 56 anos, ele estava afastado de suas funções no Legislativo por licença médica. Antonio foi internado no dia 12 de outubro com uma torção no intestino, e chegou a receber alta, mas voltou a ser internado por complicações no quadro de saúde.

Em nota divulgada pela administração municipal, o prefeito Denis Andia disse que “Antonio foi uma pessoa de índole irretocável, um coração generoso e conciliador. Sempre alegre e disposto, foi um esposo, pai e avô dedicado e que fazia questão de compartilhar – com orgulho e emoção – cada passo de seus filhos e netos. O Antonio contava os causos de sua infância e adolescência, de seus parentes e amigos, e nos fazia sentir parte de sua própria história. Foi um grande amigo e um autêntico companheiro de quem guardaremos sempre as melhores recordações. Seus espírito vocacionado a ajudar o próximo o fez dedicar-se com total entrega à vida pública. Deus me deu a oportunidade e a honra de trabalhar, lado a lado, com uma das mais íntegras pessoas que a política barbarense já teve. Vamos todos sentir muito a sua falta”.

Antonio atuava como comerciante no município há 26 anos. Natural da cidade de Fartura, no interior de São Paulo, mudou-se para Santa Bárbara aos 17 anos de idade, onde trabalhou na colheita de laranja, corte de cana e nas indústrias da região.

Morador da Zona Leste da cidade, ele atuava em seu segundo mandato no Legislativo barbarense. Antônio deixa esposa, quatro filhos e quatro netos.

O velório do vereador será no Cemitério do Parque Gramado à partir das 22h deste sábado. O enterro está previsto para às 15h do domingo (12).