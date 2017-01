Moradores do Bosque das Árvores voltam a ficar sem água

Foto: Divulgação

Os moradores de três edifícios do Residencial Bosque das Árvores, em Santa Bárbara d’Oeste, estariam sem água desde a última sexta-feira (6). De acordo os moradores, o problema acontece nos blocos Amoreiras, Jequitibá e Manacá. “Eles falam que é problema interno. Mas é um absurdo ficar sem água, não ter como tomar banho. Fico imaginando as pessoas com necessidades especiais, idosos e bebês”, reclamou a moradora Kelli Lima.

Segundo ela, a água voltou a ser distribuída na manhã desta segunda-feira. “Quando a água chegou, aproveitei para lavar a louça acumulada e enchi alguns baldes, no caso de voltarmos a ficar sem”, relatou. A moradora disse que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) chegou a disponibilizar um caminhão-pipa no domingo.

Em nota, a assessoria de imprensa do DAE informou que o problema começou no sábado e foi ocasionado por uma queda repentina de energia elétrica na Represinha, “sem aviso prévio por parte da CPFL”. No processo de religação dos conjuntos motobombas, após o retorno da energia, o DAE registrou problemas com o ar nos equipamentos, o que impede o funcionamento das bombas. A autarquia demorou três horas e meia para solucionar o problema e nesse tempo, “os reservatórios envolvidos no sistema ficaram vazios e a recuperação total acabou se estendendo por um período maior, devido o alto consumo de água motivado pelo calor”, trouxe a nota do DAE.

A previsão é que o abastecimento esteja normalizado até o período da noite desta segunda-feira. “O DAE questionou a CPFL sobre o motivo dessa queda de energia elétrica, mas até o momento não recebeu a resposta”, ainda esclareceu a autarquia.

Outros problemas

No sábado, o LIBERAL mostrou que as unidades, que foram entregues em setembro pela prefeitura, já apresentam diversos problemas. Os moradores relataram queda do forro, pias e janelas soltas, e até esgoto entupido, sendo que o térreo de um dos prédios foi inundado, além de falta de água.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, por meio de assessoria de imprensa, que os apartamentos possuem garantia de um ano e que, nesse período, é responsabilidade da construtora Emccamp providenciar os reparos necessários em até quatro dias úteis.