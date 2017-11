Moradores de SP são presos em Santa Bárbara por furto em atacado

Quatro homens com idade entre 29 e 38 anos, todos moradores de São Paulo, foram presos na manhã desta quarta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, por furto em um atacado, na Rua Osmio, no Jardim Mollon. Os suspeitos são funcionários de uma empresa com sede na capital paulista contratada pelo estabelecimento para instalação de câmeras de vigilância. Eles estavam trabalhando há 15 dias na loja. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Por volta das 5h45, os quatro foram flagrados por um funcionário do atacado deixando o local com várias mercadorias. Eles furtaram pacotes de cigarros, cortadores e alicates de unha, pratos descartáveis, lenços umedecidos, escovas de dente e creme dental, pente de cabelo, shampoo, condicionador, sabonetes, lâminas de barbear, desodorantes e sete peças de salame.

Eles disseram à polícia que aproveitaram o fato de estarem sozinhos, desligaram o monitoramento e furtaram os produtos. Os quatro foram autuados em flagrante e recolhidos na cadeia do município, onde aguardam apresentação em audiência de custódia. As mercadorias foram devolvidas ao atacado.