Morador flagra prefeitura descartando materiais

Foto: Divulgação

O metalúrgico Francisco Ferreira da Silva, de 44 anos, morador do Jardim Vila Rica, em Santa Bárbara d’Oeste, flagrou na manhã desta segunda-feira uma equipe da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste descartando galhos e troncos de árvores em uma área do município localizada no final da Rua Gentil Pavan, onde deve ser construída uma área de lazer. As fotos do descarte foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais.

“Tem moradores que descartam coisas, aí a gente pede para limpar. Agora, a própria prefeitura jogando é complicado. Eles aparecem com entulho de outros lugares e descarta aqui. É uma área que está destinada para espaço de lazer”, reclamou o morador, relatando que os funcionários ficaram bravos quando ele fotografou. “O motorista ficou meio bravo, ouvi eles dizendo ‘o pessoal não tem o que fazer’, mas não cheguei a falar nada”, disse.

LEIA TAMBÉM: Câmara de Santa Bárbara devolve quase R$ 400 mil

Em nota, a prefeitura afirmou que os materiais não ficarão descartados permanentemente no local. “A área serve apenas de apoio para separação do material que é encaminhado para o Aterro Sanitário e Ecopontos”, trouxe a nota.