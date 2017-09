Monitoramento não impede invasão à residência

Uma residência localizada na Rua das Margaridas, no bairro Panambi, foi alvo de furto na noite desta sexta-feira (1º), em Santa Bárbara d’Oeste. Foto: Reprodução-Google Mapas

A vítima, um analista de recursos humanos de 44 anos, disse que dois desconhecidos passaram três vezes em frente da sua residência em um veículo de cor vermelha, no período de apenas quatro minutos. Logo depois, os indivíduos pararam. Na sequência, um outro veículo de cor preta estacionou na esquina e de lá desceu um homem que foi até à casa. Ele tocou a campainha, mas como ninguém atendeu, os marginais resolveram pular o muro de um terreno que também é de propriedade da vítima e que dá acesso à casa ao lado.

No momento em que esse indivíduo andou pela área externa da casa, ele tentou desmontar a grade de uma das janelas, mas se assustou e acabou fugindo. Do local foram furtadas apenas ferramentas e instrumentos particulares. A vítima, que possui câmeras de segurança e filmou toda a ação, se comprometeu em levar às imagens ao distrito policial. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara.