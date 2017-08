Menor pega moto escondido da mãe e é assaltado em Santa Bárbara

Um adolescente de 17 anos foi assaltado e ficou sem a moto, na noite desta terça-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o boletim de ocorrência, o menor teria pegado a motocicleta escondido da mãe para ir buscar um lanche em uma praça na Avenida da Amizade, no Jardim Adélia, e foi roubado ao chegar no local.

O crime aconteceu por volta das 22h15. O menor disse que ao estacionar a motocicleta, uma CG modelo 2008, foi abordado por um homem moreno, alto, com blusa de moletom verde e calça jeans. O suspeito teria apontado uma arma e anunciado o assalto.

Segundo o adolescente, o criminoso mandou ele entregar a chave da moto e fugiu sentido Parque Gramado. O menor não soube dizer se no local existem câmeras de monitoramento.