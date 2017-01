Menina de 15 anos é detida após furtar peças de roupas

Foto: Reprodução / Google Street View

Uma menina de 15 anos foi detida na tarde desta sexta-feira (30), em Santa Bárbara d’Oeste, após furtar, na companhia de outro adolescente, um short, uma bermuda e uma camiseta de uma loja no Jardim Europa. O crime ocorreu por volta das 17 horas, na Rua Portugal.

Segundo a proprietária do estabelecimento, D.R.N., de 32 anos, a garota entrou na loja acompanhada de um rapaz, que também aparenta ser adolescente. Os dois experimentaram várias roupas. Em determinado momento, a vítima deixou ambos a sós para atender outro cliente e quando se deu conta, os dois já haviam deixado o estabelecimento.

LEIA TAMBÉM: Delegado diz que adolescente tem características de psicopata

A proprietária sentiu falta de um short feminino e de uma bermuda e camiseta masculinos. Ela acionou a Guarda Municipal, que fez buscas nas proximidades da loja e encontrou a garota. A adolescente carregava as peças de roupas, ainda com as etiquetas. O jovem que a acompanhou não foi identificado. Depois do registro da ocorrência, a menina foi liberada aos responsáveis.