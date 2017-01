Menina de 13 anos é detida com drogas em Santa Bárbara

Uma menina de 13 anos foi detida na madrugada desta quinta-feira (12), em Santa Bárbara d’Oeste, após ser flagrada com drogas. Ela foi surpreendida com um rapaz, que conseguiu fugir, na Rua Americana, no bairro São Joaquim. Na delegacia, a adolescente alegou que é usuária de entorpecentes há aproximadamente dois meses e que havia comprado maconha de um desconhecido.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro quando viram dois jovens, na Rua Americana, altura do número 302. Os soldados resolveram abordá-los e, em revista pessoal, encontraram duas porções de maconha com a menina e R$ 130, com um rapaz, que conseguiu fugir.

A adolescente foi acompanhada pela responsável ao Plantão Policial. Lá, ela alegou ser usuária e disse ter comprado as porções de maconha para consumo. Após registro da ocorrência, a menor foi liberada mediante termo de compromisso para comparecimento na Vara da Infância e Juventude. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Somente no ano passado, entre janeiro e novembro, as polícias Civil e Militar e Guarda Municipal de Santa Bárbara apreenderam em flagrante 84 jovens com idade até 18 anos. No decorrer de 2015, foram 16. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública)

Em entrevista ao LIBERAL, no ano passado, o delegado titular de Santa Bárbara, Cláudio Eduardo Navarro, disse que a maioria das ocorrências está relacionada ao tráfico de drogas. “Existe uma dificuldade de se fazer a autuação em flagrante na situação do tráfico, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o menor só pode ser apreendido, no caso de flagrante delito, quando ele pratica o crime mediante violência ou grave ameaça. A gente acaba fazendo a apreensão quando existe uma reincidência maior”, afirmou.

Denúncia. Ainda em Santa Bárbara, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, após denúncia anônima de que ele estaria vendendo drogas no cruzamento das Ruas Tanasildo Barbosa e Doutor José Cláudio Venturelli, no Jardim das Orquídeas.

Policiais militares se deslocaram até o endereço e surpreenderam o desempregado L.R.F. comercializando entorpecentes. Com ele, os soldados apreenderam uma porção de maconha e R$ 25. Em vistoria pelas proximidades, localizaram mais 11 porções de cocaína.

Questionado, o jovem disse que na casa onde mora, havia apenas mais uma porção de cocaína. Os policiais foram até a residência e L. entregou o entorpecente. Em buscas no quarto dele, no entanto, os soldados encontraram mais 11 porções de maconha e outras três de cocaína. A droga estava guardada em um frasco de perfume. O rapaz foi autuado em flagrante e recolhido na cadeia de Sumaré.