Médicos cubanos começam a atuar em Santa Bárbara

Os três novos médicos cubanos Reinier Alcantara Quiala, Aime Mercedes Zayas Puignau e Carymer Baez Leon, do Programa Mais Médicos, iniciaram na segunda-feira (16) atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste.

Eles substituem os médicos Osvaldo Borrero Cobas, Pedro Rojas Rizo e Pedro Cordova Ginart, que deixaram o Programa após o fim dos seus contratos com o Governo Federal.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Reinier está atendendo na UBS “Dr. Felício Fernandes Nogueira” no Mollon, Aime na UBS “Paulo Pereira Fonseca”, no Cruzeiro do Sul, e Carymer no Centro de Saúde “Dr. Jéber Juabre”, na Vila Linópolis.

Antes de iniciar o atendimento ao público, os três profissionais passaram por um processo de capacitação e adaptação, conhecendo todo o sistema de funcionamento da Rede Municipal de Saúde.

Conforme diretrizes do programa, os profissionais realizarão exclusivamente atendimento na Atenção Básica como médico generalista. A carga horária será de 32 horas semanais de atendimento e oito horas semanais de pós-graduação à distância.

Os novos médicos também atuarão junto às equipes do PSF (Programa Saúde da Família) das unidades, nas mesmas atribuições antes exercidas pelos antigos profissionais, sendo responsáveis por realizar assistência integral aos indivíduos e famílias.