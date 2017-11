Mecânico é preso por tráfico de drogas no Rochelle

Um mecânico de 27 anos foi preso nesta terça-feira (14) por tráfico de drogas no Parque Residencial Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi flagrado com entorpecentes durante buscas realizadas pela Polícia Civil na tentativa de identificar o autor do carro que atropelou e matou o ajudante Felipe Oliveira de Jesus, de 31 anos, na noite do último sábado. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Policiais civis viram o mecânico escondendo algo em um monte de areia no cruzamento das Ruas José da Silva e Profeta Jeremias. Ao notar a presença dos policiais, o suspeito saiu correndo, sendo detido em um terreno baldio atrás de um posto de saúde na Rua Sebastião de Paula Coelho.

De acordo com a polícia, o mecânico praticava tráfico de drogas no bairro. Com ele, foram apreendidas 13 porções de crack e quatro de cocaína. O suspeito foi autuado em flagrante pelo delegado Eduardo Simões Miraldi e recolhido na cadeia do município.