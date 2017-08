McDia Feliz será neste sábado

A Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza, com coordenação do Instituto Ronald McDonald, o McDia Feliz no Tivoli Shopping. O evento acontece neste sábado (26) e a renda obtida será revertida para o trabalho realizado pela entidade. Na programação estão previstas atrações culturais.

“Nesses 20 anos que a Rede Feminina de Combate ao Câncer realizou o evento aqui na região foram várias características de projeto, como por exemplo compra de veículo e obras. Este ano o objetivo é o projeto psicossocial, sendo que a renda obtida irá apoiar em 2018 todo o apoio pedagógico, nutricional e emocional oferecido pela Rede, não só para a criança mas para toda a família”, afirmou a coordenadora local do McDia Feliz, Carla Eliana Bueno. Foto: Divulgação

A Rede de Combate ao Câncer será beneficiada com a venda de tíquetes de lanches antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac comprados no balcão. Os tíquetes custam R$ 15 e serão vendidos na sede da entidade, situada na Rua Santa Cruz, 420, na Vila Pires, em Santa Bárbara d’Oeste. Estarão sendo comercializadas ao longo deste sábado as camisetas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ao preço de R$ 25.