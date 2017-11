Marcos Rosado lamenta morte e diz que dará continuidade aos trabalhos de Antônio da Loja

“Antônio vai fazer muita falta”, diz Rosado. “Eu o conheci durante a campanha em 2016, não tínhamos muito contato, mas pelo pouco que convive com ele dava para notar que era um ‘cara’ muito humilde e bondoso”, completou ele que permanecerá no cargo até o dia 31 de dezembro de 2020.

A partir desta segunda-feira (13), o comerciante Marcos Rosado assume em definitivo o posto de vereador na Câmara dos Vereadores de Santa Bárbara d´Oeste, pelo PR (Partido da República). Rosado ocupava o cargo no legislativo desde o dia 23 de outubro, devido ao afastamento do vereador Antônio Carlos de Souza, o Antônio da Loja (PR), falecido no último sábado (11) aos 56 anos.

Marcos Rosado é morador do bairro Residencial Furlan e atua como comerciante no restaurante da família, no Jardim Pérola, há 23 anos. Em 2016, Marcos Rosado se lançou candidato a vereador nas eleições municipais e obteve 778 votos pela coligação PR/PcdoB/PTB, se tornando suplente de Antônio da Loja, que recebeu 818 votos e assumiu o cargo de vereador em janeiro de 2017. Em outubro, Rosado foi convocado a ocupar a cadeira de Antônio em virtude do pedido de licença médica pelo então vereador.

Antônio da Loja se afastou dos trabalhos no Legislativo para se recuperar de uma cirurgia no intestino, realizada em 12 de outubro. Na última semana, ele retornou ao Hospital Unimed Americana, apresentando complicações no quadro de saúde. Antônio era morador da Zona Leste da cidade e atuava em seu segundo mandato no Legislativo barbarense.

