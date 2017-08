Manutenção pode afetar abastecimento de 45 bairros

Foto: Pixabay - CC

Até 45 bairros de Santa Bárbara d’Oeste poderão ter o abastecimento comprometido nesta terça-feira (29) a partir das 8h devido ao conserto de uma adutora de distribuição da ETA IV (Estação de Tratamento de Água), que fica no Jardim Souza Queiróz. A previsão é que o abastecimento seja normalizado por volta das 23h.

O reparo acontece no início da Avenida São Paulo, entre o bairro Cidade Nova II e o Planalto do Sol. Os bairros que poderão ficar sem água são: Região da Zona Leste: Cidade Nova I e II, Cândido Bertini, Jardim Esmeralda, Jardim Europa, Europa IV, São Fernando, Ferrarezi, Residencial Frezarin, Laranjeiras, Orquídeas, Palmeiras, Jardim Pérola, Planalto do Sol I e II, Turmalinas, Parque Zabani, Jardim Amélia, Jardim Brasília, Jardim dos Cedros, Gerivá, Jacira, Mollon I e IV, Monte Líbano e Vila Pântano I e II.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) também substituirá uma válvula no reservatório 31 de Março e por conta desse reparo, os bairros da região do São Francisco também poderão ser afetados pelo desabastecimento. São eles: São Francisco I e II, Jardim Mariana, Jardim Paulista, Santa Inês, Santa Rita, Inocoop, Distrito Industrial I e II e Distrito Industrial Bandeirantes.