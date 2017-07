Manutenção altera trânsito e pode afetar abastecimento

Trânsito

As intervenções acontecerão na Avenida Santa Bárbara, no sentido Americana, mas o trânsito na via contrária também poderá ser modificado conforme a determinação do Departamento de Trânsito do município, que vai atuar com as sinalizações dos desvios no local.

Sendo assim, os motoristas devem utilizar as demais vias que dão acesso à Zona Leste e a Americana, ou então redobrar a atenção ao trafegarem pela Avenida Santa Bárbara.

O DAE solicita a compreensão dos motoristas usuários desta importante avenida e também dos moradores dos bairros que poderão ser afetados com a possível falta de água.