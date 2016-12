Mãe denuncia e filho é preso por tráfico de drogas

Um auxiliar de produção de 34 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste, depois que a mãe dele procurou a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para dizer que havia drogas na casa dela. A pedido da delegada Olivia dos Santos Fonseca, policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) foram até o endereço da mulher para verificar a informação.

Ao chegar no local, um apartamento no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, os policiais foram recepcionados pelo auxiliar de produção J.C.M. Depois de informar ao suspeito do porquê da presença deles no imóvel, eles fizeram uma busca na casa.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os policiais encontraram em uma estante do quarto do auxiliar, três munições calibre 38. No bolso de uma blusa dele, apreenderam dez porções de crack. Também localizaram dois dichavadores – usado para triturar e moer fumo –, dois celulares, uma faca e um afiador.

O auxiliar foi apresentado na delegacia, onde a autoridade policial o autuou em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A delegada também solicitou autorização judicial para a realização de perícia nos celulares apreendidos. O suspeito foi recolhido na cadeia de Sumaré.