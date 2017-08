Ladrões atacam cofres de posto e padaria da Avenida da Amizade

Ladrões tentaram explodir dois cofres de um posto de combustível localizado na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta terça-feira (22). Ninguém se feriu com as explosões.

Segundo informações da 2ª Cia da PM (Polícia Militar) do município, os bandidos colocaram artefatos explosivos nos cofres do posto de combustível e no outro que fica dentro da loja de conveniência, que fica aberta 24 horas.

O artefato colocado no cofre do posto não explodiu e o grupo fugiu. Como o explosivo falhou, uma equipe do esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionada para verificar o artefato.