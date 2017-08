Ladrões abrem buraco em empresa e furtam R$ 50 mil em fios de cobre

Ladrões fizeram um buraco na parede de uma empresa de automação, em Santa Bárbara d’Oeste, e furtaram aproximadamente R$ 50 mil em fios de cobre. O crime foi descoberto pelo proprietário na manhã desta segunda-feira (7) quando ele chegou para trabalhar. Ninguém foi preso. Foto: André Thieful/O Liberal

De acordo com a PM (Polícia Militar), o dono da empresa, que fica na Avenida Interdistrital Comendador Emílio Romi, no Distrito Industrial, disse que ao abrir a loja se deparou com um buraco na parede, na parte dos fundos. Além dos fios, foram levados cinco notebooks, relógios e folhas de cheques.

A empresa possui sistema de monitoramento por câmeras, mas segundo o 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) as imagens ainda não tinham sido disponibilizadas para a polícia investigar o caso.