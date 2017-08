Ladrão é detido ao procurar a polícia para registrar acidente

Um homem suspeito de roubo foi detido na tarde desta segunda-feira (7), em Santa Bárbara d’Oeste, ao procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Ele foi reconhecido por policiais militares como sendo um dos autores de um assalto a uma padaria no Jardim São Francisco, no dia 26 de julho. De acordo com a polícia, ele confessou o crime, mas por não se tratar de flagrante, responderá o processo em liberdade.

Por volta das 13 horas desta segunda-feira, uma equipe da PM (Polícia Militar) foi até a sede da 2ª Companhia para almoçar. Quando chegaram no local, soldados se depararam com dois homens registrando uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas e reconheceram um deles como sendo o autor de um roubo a uma padaria.

LEIA TAMBÉM: Funcionário flagra furto, avisa guarda e ladrão é preso

O assalto aconteceu por volta das 6 horas, no dia 26 de julho, na Rua Xavantes. A ação foi filmada por câmeras de monitoramento do estabelecimento. O suspeito confessou o crime e disse que usou um pedaço de madeira para simular que estava armado.