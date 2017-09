Kits já começaram a ser entregues em Santa Bárbara

A entrega de kits gratuitos da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pela operação do processo de migração do sinal de TV no Brasil, já começou em Santa Bárbara. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Destinados às famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal, os mais de 10 mil kits que o município tem direito vão proporcionar aos cidadãos o acesso à TV Digital, que passa a ser a única forma de assistir à programação da TV aberta na região de Campinas a partir de 29 de novembro de 2017.

Os beneficiários de programas sociais do Governo Federal têm três caminhos a seguir para agendar a retirada dos kits gratuitos, que contam com antena digital e conversor com controle remoto, equipamentos que permitem que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital: ligar grátis no 147; acessar o site sejadigital.com.br ou procurar pelos CRAS ou Bolsa Família em Santa Bárbara.