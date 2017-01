Kadu Garçom é eleito presidente da Câmara de S. Bárbara

O vereador Ducimar de Jesus Cardoso, o Kadu Garçom (PR), foi eleito presidente da Câmara de Santa Bárbara D’Oeste na tarde deste domingo (1), em eleição de chapa única. Ele será acompanhado de três vereadores novatos na Mesa Diretora. A composição foi aprovada com 18 votos favoráveis e somente um contrário, do vereador Paulo Monaro (SD), que tentou articular uma candidatura própria, mas não conseguiu.

Kadu faz parte da base do prefeito Denis Andia (PV), assim como outros dois dos três membros da mesa diretora, Dr. Edmilson Ignácio Rocha (PPS) (1° secretário) e Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV) (2° secretário). A vice-presidência ficou com o vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor (DEM).

Foto: Divulgação

A composição da mesa – com vereadores da base do prefeito – foi alvo de críticas do vereador Paulo Monaro, que afirmou que a mesa deve “respeitar o Poder Executivo”, e não “fazer o que o prefeito mandar”. Kadu rebateu dizendo que a Câmara irá fiscalizar, mas sem atrapalhar o trabalho do Executivo. “Eu estarei dialogando, ouvindo todo mundo, para que a gente mude esse cenário de dificuldade. Vamos continuar fiscalizando, sim, mas não atrapalhando. O que aconteceu aqui com esse prefeito e outros que passaram, a Câmara não só fiscalizava, mas atrapalhava”, disse.

O novo presidente destacou que sua candidatura à mesa teve “grande participação” do prefeito. Ele adiantou que o 2017 será um ano complicado e que possivelmente serão necessárias medidas impopulares para enfrentar a crise. “Com certeza, algumas decisões que serão tomadas, serão difíceis, alguns poderão achar que são antipopulares, mas essa austeridade vai ser necessária. Austeridade dá resultado, traz benefícios”, afirmou.

Kadu afirmou que sua facilidade em dialogar com os vereadores da base, da oposição, novos e antigos o ajudou a ser eleito. Ele acredita que a relação do Legislativo com o Executivo será facilitada sob seu comando. “Eu acho que a relação tende a melhorar muito, os vereadores que chegaram entendem as dificuldades do município. E que o prefeito está no caminho certo, porque a população deu essa confiança. Os 54% dos votos são resultado de um trabalho feito”, afirmou Kadu.

Em entrevista ao LIBERAL na semana passada, o prefeito Denis Andia afirmou que não tinha um candidato escolhido e que buscava não interferir na decisão do Legislativo. Ele apontou também que acredita que a relação com a Câmara, onde tem maioria, será mais produtiva nesse mandato que no anterior.