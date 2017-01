Kadu cancela obra em estacionamento do Legislativo

Foto: Câmara de S.Bárbara / Divulgação

O recém-eleito presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Ducimar de Jesus Cardoso, o Kadu Garçom (PR), anunciou nesta quarta-feira que vai cancelar a obra de cobertura do estacionamento da sede do Legislativo, que já foi licitada e deveria ter início neste mês. O motivo é econômico. O cancelamento vai poupar R$ 47,9 mil à câmara. Ele ainda informou que adotará medidas para economizar nas compras e licitações.

Orçada inicialmente em R$ 85 mil, a obra teve o valor reduzido durante o pregão presencial realizado pelo setor de compras, no ano passado. Seriam cobertas 30 vagas. No entanto, a obra será cancelada, segundo Kadu, por não ser necessária. “Tínhamos previsto a cobertura do estacionamento. É útil, mas não é necessário, então não vamos fazer”, afirmou.

Alvo de polêmicas, a troca do carpete do plenário, que custou R$ 27,3 mil e teve início nesta terça-feira, não pôde ser cancelada ou adiada, apesar da vontade de Kadu. A obra é uma exigência do Corpo de Bombeiros por questões de segurança contra incêndios. “A gente até tentou cancelar a obra do carpete, para fazer junto com a [obra de] acessibilidade, mas achamos outro meio para fazer a rampa sobre o carpete. Na hora de eu cancelar um contrato, feito na gestão passada, eu pagaria uma multa e não teria a obra”, disse Kadu.

O vereador explicou que a obra do carpete já possuía ordem de serviço, e não poderia ser cancelada, diferentemente da cobertura dos estacionamento, que foi apenas licitada.

Em entrevista ao LIBERAL, Kadu afirmou que pediu uma relação de todos os contratos da câmara e um relatório de compras para avaliar uma maneira de economizar. “Compraremos os mesmos produtos, a mesma quantidade, porém com preços mais baixos. Vamos rever licitações, contratos de compra e fazer uma pesquisa mais ampla de preços”, disse o presidente.

O vereador afirmou que é momento de cortar gastos onde for possível. Na Câmara de Santa Bárbara, por exemplo, não há funcionários comissionados além dos assessores de cada vereador. “É momento de seguir os grandes gestores. Temos que nos preparar para momentos mais difíceis. Austeridade é a palavra do momento, é necessária”, completou.