Justiça realiza 1ª audiência de PM acusado da matar Lorena

A 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta quarta-feira, a partir das 15h50, a primeira audiência de instrução para o julgamento do policial militar Carlos Alberto Ribeiro, de 36 anos, acusado de matar a balconista e ex-namorada Lorena Aparecida dos Reis Pessoa, de 29 anos. A vítima foi morta a tiros na madrugada do dia 8 de setembro deste ano, na casa onde morava com o filho de 3 anos que teve com o autor, na Vila Aparecida.

Menos de um mês depois do crime, o Ministério Público denunciou o policial com base no artigo 121 do Código Penal – matar alguém por motivo torpe, cruel, sem chance de defesa –, tendo feminicídio como agravante. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão.

LEIA TAMBÉM: Guarda encontra carro usado em homicídio no Planalto do Sol

Foto: Reprodução / Facebook

Interrogado, Ribeiro afirmou, na época, que se manifestaria somente em juízo, mas se declarou arrependido, disse que sua conduta foi premeditada e que o resultado alcançado era da sua vontade.

Na audiência de instrução, são ouvidos o réu, as testemunhas, a defesa e a acusação. Entre as pessoas convocadas para falar nesta quarta-feira está a irmã da vítima, Priscila dos Reis Pessoa, de 34 anos. “Estou muito abalada porque vou ter que rever tudo de novo. Ter que dar o meu depoimento e saber que ele estará na mesma sala, é difícil”, declarou.