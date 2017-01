Justiça não vê irregularidades na compra de ‘vaca mecânica’ em SB

A Justiça inocentou o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Mário Heins (SD), da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em relação à compra de um equipamento chamado de “vaca mecânica”, usado para produção de leite de soja, que custou R$ 86 mil à prefeitura e nunca foi utilizado. Segundo a decisão judicial, a falta de uso tem ligação à burocracia. Em entrevista ao LIBERAL na época em que a ação foi movida, Heins disse que “não deu tempo” de usar a máquina.

A “vaca mecânica”, capaz de produzir leite de soja e pão à base do grão, foi comprada com intenção de servir a merenda escolar, mas hoje está parada em um galpão do município sem utilidade. A compra se tornou alvo de ação de improbidade administrativa contra o prefeito da época, o secretário de Governo, Gilmar Margato e o assessor jurídico Jairo Josef Camargo Neves.

O promotor Leonardo Romano Soares pedia a devolução de R$ 131.184, que seria o valor corrigido, e teceu duras críticas à compra. “A compra foi inútil por falta de adequado estudo e planejamento prévios (…) Comprou-se como um particular desavisado, que escolhe o bem a seu gosto (…) e, por impulso, dá o preço pedido”.

O planejamento prévio é algo pressuposto em qualquer transação econômica racional, pública ou privada”, afirmou o promotor na ação. “Não se trata de mera falha (…), mas de pura negligência”, escreveu Soares, que afirmou que a administração “jogou fora” o dinheiro público. Foto: Arquivo / O Liberal

BUROCRACIA

O juiz da 1ª Vara Cível de Santa Bárbara, Thiago Garcia Navarro Chicarino, no entanto, não atendeu aos pedidos do promotor. Na decisão, o magistrado apontou que a inviabilidade da operação da máquina se deu, na verdade, em função de processos burocráticos relacionadas à Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. O juiz apontou que essas questões deveriam ter sido “melhor dimensionadas” antes da licitação, mas isso não é suficiente para que sejam encontradas ilegalidades.

Chicarino apontou também que a compra da máquina foi apropriada, porque, se usada, traria economia à prefeitura e beneficiaria os alunos. O juiz negou também a necessidade de ressarcimento do valor da compra porque a máquina segue guardada pela prefeitura e ainda há possibilidade de uso.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que estuda possíveis destinos para a máquina, mas destacou que colocá-la em uso custaria mais caro do que continuar comprando os produtos da merenda com empresa terceirizada. Entre as opções estão a busca por algum tipo de parceria que envolveria o uso da “vaca mecânica”.