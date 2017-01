Justiça decreta prisão preventiva de dois acusados

Foto: Arquivo / O Liberal

A Justiça decretou a prisão preventivas de dois suspeitos de tentativas de homicídio e de envolvimento com o tráfico de drogas. A dupla, que é moradora de Santa Bárbara d’Oeste, já estava em prisão temporária desde o dia 1° de dezembro após investigações 3° Distrito Policial, que seguiu nas diligências que resultaram na prisão preventiva – eles ficarão presos por tempo indeterminado. Uma audiência foi marcada para o dia 13 de março.

Um dos presos, M.A.P., de 33 anos, é acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no Natal de 2015, no bairro Vista Alegre. Ele teria tentado matar E.S.F., depois de ter sido “entregue” pela vítima para um traficante do bairro após M. ter agredido uma usuária de drogas que tinha relacionamento com E. Segundo informações que constam no processo, E. estava conduzindo seu veículo pela Rua da Bondade, juntamente com uma mulher não identificada, quando abordou F. alegando que queria comprar cocaína.

A vítima, então, indicou que possuía porções da droga em sua residência, e embarcou no carro. No trajeto, contudo, M. sacou um revólver e disparou contra a vítima, que ficou ferida no abdômen, pernas e na região genital. O autor dos tiros fugiu, e. E. pediu socorro a populares. Contudo, ao perceber que a vítima estava viva, M. retornou ao local. A vítima se escondeu atrás de um veículo para evitar ser atingida por novos disparos, e o suspeito fugiu. A vítima foi encaminhada para o Pronto-socorro Edson Mano.

O outro acusado, J.J.F., de 32 anos, também teria tentado matar um homem, efetuando vários disparos e fugido. O caso ocorreu no dia 1° de janeiro de 2015, na Rua da Benignidade, também no bairro Vista Alegre. A vítima, J.S.F., foi baleado no tórax, perna e braço direito. O irmão de J. contou que estava em seu quarto quando ouviu três tiros, por volta das 22h. Ao chegar na sala, encontrou o irmão caído e o levou para o Pronto Socorro Edson Mano. O autor dos disparos já tinha fugido do local. Procurado posteriormente pela polícia, a vítima afirmou conhecer o autor dos disparos, mas preferiu não identificá-lo para as autoridades por medo de represálias. Contudo, através de duas testemunhas anônimas foi possível apontar o acusado, que é investigado por conta de homicídios e suspeito de ter ligação com tráfico de drogas naquela região.