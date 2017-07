Justiça condena quatro por ‘racha’ que resultou na morte de jovem

O acidente ocorreu no início da madrugada de 9 de janeiro de 2005. Segundo a denúncia, quatro carros seguiam em alta velocidade pela rodovia quando houve uma colisão lateral que fez com que um dos carros atravessasse o canteiro central e atingisse a moto em que Alisson estava, no sentido contrário. Ele foi arremessado e morreu no local.

Já no outro processo, movido pela mãe da vítima, Miriam Elpídio de Melo Fernandes, o juiz decidiu pela condenação dos quatro motoristas. O magistrado escreve que, apesar da negativa dos réus sobre a acusação de estarem apostando corrida na rodovia, age sobre a situação o chamado “estado de probabilidade”.

Com base em relatos de testemunhas no processo, o juiz escreve que “o fato de dirigirem em alta velocidade em via pública, todos juntos, incentivando a todos a participar da corrida, e realizando manobras proibidas como ultrapassagem pela direita, ao passo que outros ultrapassavam pela esquerda, é prova mais do que segura para o reconhecimento da culpa dos réus, na modalidade imprudência, havendo nexo de causalidade entre a conduta dos réus e a morte da vítima”.

A atitude dos motoristas, para o juiz, tem total relação com a causa da morte de Alisson, e dessa forma, cabe a eles reparar o dano causado.

VÍTIMA

Além dos R$ 250 mil, eles deverão pagar, juntos, pelos valores relativos à metade dos ganhos que Alisson teria dos 19 aos 25 anos, e um terço de seus vencimentos dos 25 aos 70 anos. A reportagem do LIBERAL tentou contato com os advogados dos quatro envolvidos, mas somente o de um deles, Valmir da Silva Ferreira, que dirigia o carro que atingiu Alisson, atendeu as ligações. Jailton Chagas afirmou que seu cliente não participava do “racha”, e também é vítima do acidente.

“O carro dele foi atingido por uma colisão lateral, ele perdeu controle e acabou indo para outra pista. Ele foi absolvido em primeira e segunda instâncias no criminal. Contra ele não existe nada que faça com que a Justiça tome essa decisão. A absolvição no criminal deve absolver também na cível. A responsabilidade não é dele, porque o carro dele foi atingido”, afirmou o advogado.