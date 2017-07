Justiça condena ex-secretário por ‘sumiço’ de documentos

De acordo com os relatos testemunhais levados em consideração pelo juiz, Volponi solicitou todos os volumes de documentos referentes a contratos da prefeitura com a empresa Forty – que era, e ainda é, responsável pela coleta de lixo no município. As pastas de documentos foram colocadas em uma mesa para análise do então secretário, segundo testemunhas, e em vez de consultá-los ali, como é de praxe, ele levou consigo os documentos e os trancou em um armário. No outro dia, ele foi visto com uma caixa de papelão com os documentos, segundo as denúncias, saindo da prefeitura. Desde então, os papéis não foram mais vistos no Paço.

Volponi ocupou o cargo de secretário entre os dias 6 e 25 de julho de 2012, na primeira vez em que Larguesa substituiu Heins. De acordo com a prefeitura, que moveu a ação, ele se apropriou de documentos públicos, e mesmo sendo notificado para que devolvesse, não o fez. À Justiça, o advogado negou as acusações, alegando que extraiu somente cópias dos documentos e que era vítima de perseguição política.

Na decisão publicada nesta semana, o juiz apontou que Volponi não conseguiu, no processo, apresentar provas para dissolver ou contrariar as acusações do município. Diante dos relatos das testemunhas, Natal entendeu que o advogado violou os princípios da moralidade e probidade administrativas ao subtrair os documentos públicos, e decidiu pela condenação.

Com a decisão, que ainda é passível de recurso, Volponi perde os direitos políticos por 3 anos, e fica proibido de contratar com o poder público pelo menos período. Ele ainda foi condenado a pagar multa no valor equivalente a cinco vezes o valor do último salário recebido na prefeitura, que deve ficar na casa dos R$ 50 mil.

LEIA TAMBÉM: Casa do Trabalhador tem 51 vagas de emprego

A reportagem do LIBERAL entrou em contato com o escritório do advogado para ele comentar a decisão, mas a secretária informou que Volponi estava fora do País e só retornaria na próxima semana.