Justiça condena DER por morte de motoqueiro

O DER (Departamento de Estradas de Rodagens) foi condenado a pagar indenização por danos materiais e morais à família de Fabrício da Silva Rigueto, morto em maio de 2011 em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava de moto e atropelou uma vaca na pista. Na análise do juiz Luis Maurício Sodré de Oliveira, da 3ª Vara Cível do município, cabe ao Estado reparar os danos.

De acordo com informações do processo, no momento do acidente, o motociclista acabou colidindo com o animal, perdeu o controle da moto, e bateu em uma placa de sinalização, morrendo no local.

Diante do caso, os pais da vítima entraram com a ação pedindo indenização e responsabilizando o Estado, que por sua vez contestou o pedido sob a alegação de ausência de causalidade.

O magistrado entendeu que a culpa pode ser atribuída ao Estado. Oliveira escreve que “é responsabilidade do Estado a preservação da segurança das rodovias, seja de objetos, seja de animais existentes na pista, visto que ao Estado impõe o dever de fiscalização e conservação das cercas marginais”.