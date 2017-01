Justiça alivia pena de motorista que matou no trânsito em Santa Bárbara

Foto: Arquivo / O Liberal

Decisão da Justiça de Santa Bárbara aliviou a pena do motorista embriagado que matou o motociclista Fulvio Fernando Duarte, de 49 anos, em um acidente na Rua Anhanguera, na madrugada do dia 5 de março do ano passado.

O Ministério Público havia pedido a condenação do balconista Thiago Yoshiyuki Otanari, de 24 anos, pelo crime de homicídio previsto no Código Penal (artigo 121), cuja pena varia de 6 a 20 anos de prisão. O juiz da 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara, Thiago Mendes Leite do Canto, entendeu, no entanto, que o crime pelo qual o motorista havia sido acusado deveria ser desclassificado para outro de pena menor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Thiago foi condenado por homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor. A pena inicial, de dois anos de detenção em regime aberto, foi convertida em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e o pagamento de doze salários mínimos, o equivalente a R$ 11.244. Para quitar a multa, a Justiça descontará o valor já pago como fiança – R$ 5 mil.

Na sentença, juntada na última sexta-feira ao processo, o juiz de Santa Bárbara analisou se o balconista agiu com dolo eventual (quando se assume o risco de provocar o acidente) ou culpa consciente (quando, embora se preveja o resultado, não se acredita que vá ocorrer).

“Não é crível que o réu tenha assumido o risco de matar alguém. Apesar de ter ingerido bebida alcoólica, é mais plausível que ele tenha acreditado que o resultado não ocorreria, até porque, se ele tivesse certeza que iria dormir na direção, certamente teria interrompido o percurso”, concluiu o juiz. “As imagens indicam que não houve qualquer reação do acusado no momento da batida, o que corrobora a versão de que ele estava dormindo no momento da colisão”, traz a decisão.

A sentença considerou ainda que o carro não estava em velocidade acima da permitida. Também, que o balconista trabalhava, estudava e nunca havia respondido a processo criminal antes.

O advogado Willey Sucasas, que defende Thiago, afirmou que o acidente foi uma “triste fatalidade”. “Equiparar a conduta imprudente de Thiago com a ação reprovável de um homicida deliberado, como pretendia a acusação, parece-nos descabido, excessivo e, acima de tudo, injusto”, disse, em nota.

A promotora Luciana Ribeiro Guimarães Viegas de Carvalho, autora da denúncia contra Thiago, afirmou ao LIBERAL que ainda vai analisar a sentença para decidir se recorrerá ou não.

O ACIDENTE

Thiago dirigia um Chevrolet Corsa, por volta das 4h do dia 5 de março, quando invadiu a faixa contrária da Rua Anhanguera, no Jardim Conceição, e atingiu de lado a moto pilotada pelo tecelão Fulvio. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após a ocorrência, quando foi preso, Thiago admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes e dormido no volante no momento da batida. Laudo do IC (Instituto de Criminalística) apontou que o balconista tinha nove decigramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a quatro doses de vodka.

A Lei Seca, que até 2013 permitia dois decigramas, hoje não tolera nenhuma quantidade de álcool no sangue. Thiago foi solto dois dias depois da prisão, por determinação da Justiça, e respondeu ao processo em liberdade.