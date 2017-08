Justiça aceita denúncia contra Heins e mais 9 por uso de diplomas falsos

A ação foi oferecida em 2011 e está baseada em um inquérito instaurado para investigar a suspeita de compra de diplomas entre funcionários da Prefeitura de Santa Bárbara. A suspeita surgiu a partir do nome de Wagner Proque, nomeado por Heins como chefe de divisão. Ele tentou, sem sucesso, se eleger vereador nas eleições de 2008, mas documentos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostraram que Proque não havia terminado nem o ensino fundamental.

A juíza Eliete de Fátima Guarnieri, da 3ª Vara Cível de Santa Bárbara, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-prefeito Mario Heins (PDT) e mais nove pessoas, entre elas, o ex-secretário de Esportes, Celso Luiz Tonin, e o ex-vereador Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte, na ação que investiga o uso de diplomas falsos de conclusão do ensino médio para que pudessem ser nomeados em cargos comissionados, isso em 2009, pelo então chefe do Poder Executivo. Com a decisão, todos passam a responder por supostos atos de improbidade administrativa.

Em dezembro do mesmo ano, o nome dele e de outros funcionários – Jairto Monteiro, Valmir Alcântara de Oliveira, Laércio Rodrigues, Marinho Gallo, Wagner Antonio Bertinati e Pedro Firmino dos Santos – foram publicados em uma relação de alunos do ensino médio no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Logo depois, foram contratados, assim como a ex-servidora Maraíza Domingues, que foi nomeada, segundo a denúncia do MP, apresentando somente o atestado de matrícula em uma instituição de ensino superior. Foto: Arquivo / O Liberal

“No mais, verifico haver, nos autos, indícios de prática de ato de improbidade administrativa por parte dos réus ante a nomeação, por portarias de Mário Heins, então prefeito municipal de Santa Bárbara, dos demais réus para cargos comissionados que exigiam certa escolaridade que estes não possuíam, ao menos em um juízo de cognição sumária”, traz despacho da magistrada, datado do último dia 14 de julho.

Todos já apresentaram defesas preliminares na ação civil, negando, em resumo, a prática de irregularidades. A Justiça, agora, determinou que que o ex-prefeito, o ex-secretário, o ex-vereador e os demais denunciados sejam notificados e contestem, caso queiram, a aceitação da ação.