Juca passa a integrar equipe de trabalho de Chico Sardelli

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Edison Carlos Bortolucci Júnior, o Juca (PSDB), foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira como membro da equipe de trabalho do deputado estadual Chico Sardelli (PV). A contratação foi divulgada apenas 18 dias após o fim do mandato de Juca, que ficou na 20ª colocação nas eleições e não foi reeleito por conta do quociente eleitoral.

Desde as eleições, nos bastidores, se comentava sobre a possibilidade de Juca integrar o governo de Denis Andia (PV), de quem se tornou próximo durante sua gestão à frente do Legislativo. Em entrevista ao LIBERAL, no entanto, Denis disse que não havia nenhuma conversa sobre isso e que ainda era cedo para qualquer ação.

Conforme divulgado pela assessoria do deputado nesta quarta, Juca integrará a equipe de Chico, que é do mesmo partido do prefeito. Ele coordenará os trabalhos políticos referente ao mandato do parlamentar em Santa Bárbara. Sardelli comentou que a escolha se deu devido sua experiência na política e pelo conhecimento que tem da cidade. Juca Bortolucci teve três mandatos de vereador, de 2005 a 2016. Na Câmara, ocupou os cargos na Mesa Diretora como 1º secretário, 2º secretário, vice-presidente e presidente.