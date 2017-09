Jovem morta em Santa Bárbara conheceu autor pelo Facebook

Bruna, de 19 anos, foi morta com aproximadamente 30 facadas. O crime ocorreu por volta das 21h30, na linha férrea na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, próximo da Indústria Romi. O ex-namorado da jovem, um ajudante de 23 anos, disse que recebeu uma ligação de Bruna por volta das 21 horas. Ela teria dito que queria um relacionamento sério com ele e que estava indo ao encontro do autor para resolver “essa situação de ciúmes e ameaças”. Foto: Facebook / Reprodução

A jovem Bruna Rodrigues Gusmão Dessordi, morta na noite deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste , tinha conhecido o autor do crime há apenas três semanas pelo Facebook. A vítima manteve um breve relacionamento com o acusado, um rapaz de 25 anos, e teria se encontrado com ele no domingo pois pretendia voltar com um ex-namorado. Além disso, ela pretendia colocar um ponto final nas ameaças que vinha sofrendo dele.

Sem notícias, ele acompanhou o pai de Bruna na delegacia para contar o ocorrido. Quando estavam prestes a deixar a unidade, foram informados que a PM (Polícia Militar) havia encontrado o corpo da jovem em um matagal próximo a Indústria Romi.

A polícia chegou até o local do crime após receber uma ligação do próprio autor confessando o homicídio. Ele ligou para o 190, disse que havia matado a ex-namorada e que estava arrependido. Os policiais foram até a casa dele, na região central de Santa Bárbara. O acusado não só afirmou ter matado a jovem, como indicou o local onde havia deixado o corpo e entregou as roupas sujas de sangue que havia usado no crime.

Em depoimento, ele disse que conheceu Bruna por uma rede social há três semanas, e que ambos passaram a manter um relacionamento, porém, sem compromisso. Na última sexta-feira, a jovem disse que não iria mais encontrá-lo, pois pretendia voltar com um ex-namorado. O acusado afirmou ter passado a ameaçá-los caso retomassem o relacionamento.

De acordo com o autor, Bruna aceitou encontrá-lo na noite deste domingo para que ele parasse com as ameaças. Ele seguiu para o local combinado, próximo a antiga estação ferroviária, com uma faca de cozinha amarrada na perna, embaixo da calça.

Diante da recusa da vítima em continuar a ficar com o acusado, ele disse que a agrediu com a faca. A jovem, segundo declarou o autor à polícia, tentou se defender com as mãos e os braços. Ele não soube dizer quantas facadas deu em Bruna, mas a polícia estima cerca de 30 golpes.

Depois do crime, o acusado disse que “saiu sem rumo, desorientado e ficou andando pela cidade”. Por volta da 1 hora, após mandar mensagem para irmã dizendo que havia feito uma “besteira”, ligou para a Polícia Militar e assumiu a autoria do crime. Ele foi levado para a cadeia do município.

A jovem foi enterrada nesta segunda-feira, no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara.