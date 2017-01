Jovem morre afogado em lagoa de Santa Bárbara

O jovem Guilherme Marques Audizio, de 19 anos, morreu afogado no final da tarde desta terça-feira (3) enquanto nadava em uma lagoa localizada na Fazenda Galvão, na área rural de Santa Bárbara d’Oeste, conforme informações da PM (Polícia Militar). Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 18h por um grupo de pessoas que estava próximo ao local e viu o rapaz se afogando.

Os bombeiros socorreram a vítima no local. Ele estava com uma parada cardíaca e morreu a caminho pronto-socorro Edson Mano, conforme informações da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Guilherme Marques Audizio era morador do bairro Cidade Nova. O caso será registrado no Plantão Policial. Não foi feita perícia no local, já que a vítima foi removida. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.

Vítimas

Essa é a segunda vítima de afogamento na RPT (Região do Polo Têxtil) nesta semana. O ajudante de pintor José Martins dos Anjos Junior, de 26 anos, morreu no último domingo (1º) em uma represa em Nova Odessa após sair de casa durante a comemoração da virada do ano, no sábado (31). O corpo do rapaz foi encontrado no começo da noite de domingo.

Na região, 27 pessoas morreram por afogamento nos últimos três anos, e a cidade que lidera no número de casos é Americana – foram sete mortes no período. O Corpo de Bombeiros alerta que, com o início do calor, cresce esse tipo de acidente, associado a utilização maior de lagoas, represas e piscinas.