Jovem é preso com drogas, armas e munições em Santa Bárbara

Um jovem de 20 anos foi preso por posse ilegal de munições, arma e tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (17), em Santa Bárbara d’Oeste. Na casa dele, no Jardim Europa, foram encontrados 6,4 quilos de entorpecentes, uma pistola e um revólver, 63 cartuchos e materiais para embalar as drogas. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro e ao entrarem na Rua Bélgica viram o rapaz em frente uma residência. O jovem se mostrou inquieto ao perceber a presença da viatura, o que fez com que os soldados o abordassem. Policiais o identificaram e descobriram que quando menor o rapaz foi apreendido por tráfico de drogas.

LEIA TAMBÉM: Stallone é acusado de abusar de menor de idade

De acordo com a PM (Polícia Militar), a mãe do suspeito saiu de dentro de casa para ver o que estava acontecendo e foi informada pelos policiais que haviam denúncias de tráfico de drogas naquela residência. A mulher autorizou uma busca no imóvel e os soldados encontraram, no forro de madeira da cozinha, vários tabletes de maconha, crack, cocaína, materiais para embalar o entorpecente, kits de drogas prontos para venda, um revólver calibre 32 municiado com quatro cartuchos e 40 munições calibre 380.