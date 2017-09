Jovem de 19 anos é morta a facadas em Santa Bárbara

A jovem Bruna Rodrigues Gusmão Dessordi, de 19 anos, foi morta com 30 facadas na noite deste domingo (3) em Santa Bárbara d’Oeste. O principal suspeito do crime, um homem de 25 anos, confessou que teria matado a jovem e foi preso. O assassinato teria sido motivado por ciúmes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai e um amigo procuraram a delegacia de Santa Bárbara na noite deste domingo para registrar o desaparecimento da jovem. Eles disseram que a Bruna havia marcado um encontro com o autor, com quem já tinha saído algumas vezes, para tentar resolver a situação de ciúme excessivo. Foto: Facebook / Reprodução

Segundo o amigo, ele estava no telefone com Bruna enquanto ela se deslocava ao local combinado com o autor do crime. Em certo momento, ele ouviu a vítima gritar socorro e a ligação caiu. O amigo e o pai de Bruna tentaram por diversas vezes ligar para a jovem, sem sucesso.