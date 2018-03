IPTU com desconto de 10% em S. Bárbara vence nesta terça-feira

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara-Divulgação

O contribuinte tem até esta terça-feira (20) para aproveitar o desconto de 10% no IPTU 2018 em Santa Bárbara d’Oeste. O pagamento à vista, com desconto bem maior que a inflação, pode ser realizado nos bancos e casas lotéricas.

O IPTU é o que faz Santa Bárbara funcionar. Os recursos arrecadados são investimentos em Saúde, Educação, Segurança, obras, entre outras melhorias ao cidadão.

Neste ano, 69.079 carnês foram distribuídos, com expectativa de arrecadação de R$ 43,6 milhões. Caso queira, o contribuinte pode acessar a segunda via do carnê de IPTU acessando o site da Prefeitura, na aba serviços IPTU 2018. Basta digitar o código do imóvel para obter o documento.

Além do pagamento à vista, com 10% de desconto, o IPTU 2018 pode ser pago parcelado em 10 vezes, sempre com vencimento no dia 20 de cada mês.

Mais informações também podem ser obtidas no setor de Tributação, localizado no Desenvolve S.Bárbara! (Vic Center – Avenida Santa Bárbara, Mollon) ou pelo telefone 3499.1022, 3499.1024 ou 3499.1025.

Confira os bancos conveniados para pagamento: