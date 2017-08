Inscrições para curso de pintor seguem até quinta-feira

As inscrições para o curso de pintor do Via Rápida Emprego devem ser realizadas pela Internet até esta quinta-feira (31). Serão disponibilizadas 25 vagas para o curso, que ocorrerá a partir do dia 11 de setembro, com fornecimento de materiais para aulas práticas e ajuda de custo no valor de R$ 210 – desde que o aluno não esteja recebendo nenhum benefício e se enquadre nas regras do curso. Foto: Creative Commons

Além da inscrição online, que deve ser feita pelo link, o interessado deverá comparecer à Casa do Trabalhador no dia 4 de setembro para inscrição presencial. O atendimento ocorre a partir das 7h30 na Rua Riachuelo, 739, Centro.

O Via Rápida é mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, sendo que o curso é intermediado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Parlamento Metropolitano da RMC e Câmara Municipal.