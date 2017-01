Indicações de vereadores sobre mato alto se espalham

O início do mandato tem sido de grande número de indicações dos vereadores na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. Até esta sexta-feira, eram 350 apontamentos de problemas protocolados no Legislativo. Entre eles, pedidos de tapa-buraco e troca de lâmpadas, que são os mais comuns, mas chama atenção os de pedido de corte de mato em diversas regiões da cidade.

Em uma indicação só, por exemplo, o vereador Felipe Sanches (PSC) apontou problemas em quatro locais da cidade: das praças “Antônio Gomes Cardoso”, localizada no bairro Jardim Pérola; “Dante Furlan”, no Jardim Esmeralda; “Paulo Bacchin”, no Cândido Bertini; e “Dr. Carlos Peres”, no 31 de Março.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Já o vereador Dr. Edmilson Ignácio Rocha (PPS) sugeriu limpeza em área do Mollon, enquanto Alex Backer (PRB) fez uma indicação sobre o mato na Avenida Pedroso. Paulo Monaro (SD), por sua vez, sugeriu o corte de mato na praça localizada na Avenida Alfredo Contatto, no Dona Regina (foto).

Nem mesmo o Parque dos Jacarandás, recém inaugurado pela prefeitura, ficou de foda. A limpeza e corte do mato foi cobrado em indicações protocoladas pelos vereadores Dr. José Antonio Ferreira e Antonio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (PDT).

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste afirmou por meio de assessoria de imprensa que “a Secretaria de Meio Ambiente possui um cronograma de serviços (limpeza e capinação) que atende todas as regiões da cidade” e que o serviço segue normalmente, mesmo com o horário reduzido nas repartições públicas. Na nota o Executivo disse que, “em virtude do período de chuvas, a demanda é maior”.

