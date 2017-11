Idoso é atropelado por van escolar em Santa Bárbara

Um idoso de 66 anos foi atropelado por uma van escolar na manhã desta quarta-feira (22), no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com informações da Guarda Municipal, a vítima seguia para o trabalho quando foi atingida pelo veículo no cruzamento das Ruas País de Gales e Dinamarca. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

O acidente aconteceu por volta das 6h20. As causas, no entanto, ainda são desconhecidas. A vítima foi socorrida consciente, porém, com fraturas no braço esquerdo e nas pernas. Ela está em observação no Pronto Socorro Edson Mano.

O motorista da van, de 58 anos, saiu ileso. A Guarda não informou se havia estudantes no veículo.