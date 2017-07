Horas depois de deixar Fundação Casa, jovem é preso por homicídio

Um jovem de 18 anos foi preso na noite desta segunda-feira (3), em Santa Bárbara d’Oeste, horas depois de deixar uma unidade da Fundação Casa, onde cumpriu medida socioeducativa por sete meses pelo crime de tráfico de drogas. Ele é suspeito de um homicídio ocorrido no ano passado, na cidade de Maracaí, na região de Assis. Foto: Arquivo / O Liberal

A prisão foi realizada por guardas municipais na Rua Travessa da Paz, no bairro Beira Rio. Cientes de que havia um mandado de busca e apreensão contra o jovem, que na época do crime era menor de idade, os patrulheiros se deslocaram até o endereço onde o mesmo estaria morando e lá se depararam com o suspeito em frente da residência. De acordo com os guardas, o rapaz havia saído horas antes da Fundação Casa de Rio Claro.

O jovem é suspeito de um homicídio ocorrido em março de 2016. Ele teria matado, junto com outro adolescente, um rapaz de 18 anos na cidade de Maracaí. O assassinato teria sido motivado por dívidas de drogas. Depois do crime, o suspeito, que vivia com a mãe, teria passado a sofrer ameaças. Então, o jovem fugiu para Santa Bárbara para morar com o pai.